Amerikaanse rapper XXXTentacion doodgeschoten in Florida

19 juni 2018

00u54

Bron: TMZ, Spin.com 87 Muzieknieuws De Amerikaanse rapper XXXTentacion is om het leven gekomen in Miami. De 20-jarige man werd in het zuiden van Florida van dichtbij neergeschoten toen hij buitenkwam bij een motorgarage.

Volgens getuigen zou de schutter naar de auto van de rapper gerend zijn en hem daar van dichtbij doodgeschoten hebben.

De rapper, echte naam Jahseh Onfroy, had problemen met de wet: hij was in afwachting van een rechtszaak nadat hij zijn toen zwangere vriendin had afgetuigd en had tot voor kort huisarrest. Ook werd hij beschuldigd van het proberen om te kopen van getuigen en was hij aangeklaagd voor meer dan twaalf zware misdrijven.

Controverse

Op muzikaal vlak had hij meer succes: zijn laatste album debuteerde op nummer een in de Billboard album charts en zijn hitsingle 'Sad!' stond zeven weken lang in de Hot 100-lijst.

Onlangs bevond XXXTentacion zich nog in het midden van een controverse, toen Spotify alle muziek van de rapper verwijderde als onderdeel van het nieuwe 'anti-haat-beleid', maar daar al gauw op terugkwam na negatieve kritiek.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion. Broward Sheriff(@ browardsheriff) link

#BreakingNews #BSO is currently working an incident regarding a shooting at 3671 N. Dixie Hwy., Deerfield Beach. PIO headed to scene. Dispatchers received a call of a shooting at 3:57 p.m. An adult male victim was transported to an area hospital. Broward Sheriff(@ browardsheriff) link