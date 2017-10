Amerikaanse rapper Nelly opnieuw vrijgelaten aja

00u30

Bron: ANP, Daily Mail 1 AP Muzieknieuws De Amerikaanse rapper Nelly, bekend van het witte plakkertje op de wang, is deze morgen vrijgelaten nadat hij zaterdag was opgepakt door de politie op verdenking van verkrachting. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

Nelly, geboren Cornell Haynes Jr, werd zaterdagochtend ingerekend in Auburn, een voorstad van Seattle, nadat een vrouw de politie had gebeld omdat ze was aangerand. De feiten speelden zich af in de tourbus van de zanger. De 42-jarige rapper, bekend van onder meer 'Hot in Here', was aan het touren met de 'Florida Georgia Line'. Nelly's advocaat zei dat de verdenkingen uit de lucht gegrepen zijn.

De politie liet de rapper zondagochtend vrij. Er is geen enkele aanklacht tegen hem, aldus de politie. Zijn drie eerste albums, uitgebracht tussen 2002 en 2004, stonden alle drie op een in de lijst van meest verkochte platen in de Verenigde Staten.

Tourbus

De vrouw meldde zich zaterdag bij de politie. Ze claimt dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag door de rapper is verkracht in zijn tourbus. Cornell Haynes, de echte naam van de rapper, werd daarop rond zeven uur plaatselijke tijd gearresteerd. De advocaat van de Grammy-winnaar zegt dat het verhaal compleet verzonnen is. "Ik ben er zeker van dat wanneer de klacht wordt onderzocht, er niets van waar blijkt te zijn. Het ontbreekt de bewering aan geloofwaardigheid en de klacht is gemotiveerd door wraak en hebzucht."



Nelly is momenteel op tournee en is daarom in Washington.