20 jaar later: Marco Borsato viert comeback met show in Nederlandse Paradiso

Bron: BuzzE 1 ANP Kippa Muzieknieuws Marco Borsato geeft rond de lancering van zijn nieuwe album 'Thuis' een optreden in Paradiso. Op 16 november, een dag voordat de plaat uitkomt, staat de zanger in de Amsterdamse poptempel waar hij twintig jaar geleden voor het eerst optrad.

Op het nieuwe album van Marco staan tien liedjes met als onderliggend thema: thuis zijn. "Thuis is een begrip waarbij iedereen zijn eigen associaties heeft. Het is een state of mind, maar 'thuis' is ook met vertrouwde vrienden samen zijn. Of een plek waar je je lekker voelt en waar je jezelf kan zijn", aldus Marco. De eerste single van 'Thuis', die eveneens 'Thuis' heet, is vandaag uitgekomen.



Kaarten meteen uitverkocht

De fans moesten er vanochtend snel bij zijn om een kaartje te bemachtigen voor de albumpresentatie. Binnen een paar minuten waren alle 1.500 kaarten voor de show in Paradiso weg, laat een woordvoerder van de Amsterdamse poptempel weten.



Fans die naast een ticket grepen, zullen een dagje langer moeten wachten op de eerste klanken van 'Thuis', Marco's tiende studioalbum en eerste sinds 'Evenwicht' uit 2015.



"Zodra het 'in the open' is, heeft iedereen een mening. Maar ik voel het heel sterk, ik merk dat ik trots ben op 'Thuis' en ik hoop natuurlijk dat jullie er net zo enthousiast over zijn als ik. Op diverse social media kanalen las ik te gekke reacties, dat is altijd fijn om te lezen", aldus de zanger, die vanavond naar eigen zeggen nog iets 'bijzonders' te vertellen heeft als hij te gast is in RTL Late Night.