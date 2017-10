124 gelukkigen zijn getuige van unieke showcase Stan Van Samang JOBG

Florian Van Eenoo

Iets meer dan honderd gelukkigen kregen vanavond in het MAS in Antwerpen de ultieme kans om een privé-showcase van Stan Van Samang bij te wonen. Om 21 uur op de zevende verdieping was het te doen, zoals de zanger gisteren aankondigde in 'Gert Late Night', waar hij deze week te gast is. Er was gezegd dat er slechts plaats was voor 50 duo's, maar uiteindelijk lieten Gert Verhulst en James Cooke van 'Gert Late Night' alle wachtenden binnen, goed voor zo'n 124 fans. Het werd een 'mini concert' van een half uur, zoals Stan zelf aankondigde, eentje waarbij de fans hun held van zeer dicht konden zien staan. Maar vooral ook een zeer intiem en persoonlijk concert, met 'Candy', en 'Een Ster' als echte toppers, die het hele MAS deden daveren door het meezingen.