'Tijdcapsule' van Spotify speelt de soundtrack van je jeugd. Of toch niet? Luc Beernaert

Spotify heeft de 'Tijdcapsule' gelanceerd, een feature waarmee de muziekstreamingdienst belooft je terug naar je tienerjaren te catapulteren. En of wij dat even wilden testen.

De 'Tijdcapsule' is in de meeste landen beschikbaar voor iedereen boven de 16 jaar die een Spotify-account heeft. "We maakten voor jou een gepersonaliseerde afspeellijst met songs die je terugbrengen naar je tienerjaren. Laat de herinneringen opborrelen met twee uur speciaal voor jou geselecteerde nummers".

Nou, goed geprobeerd. Try again. Het logaritme achter mijn 'tijdcapsule' moest het duidelijk doen met wat ik de voorbije pakweg zeven jaar op Spotify heb beluisterd, in eigen afspeellijsten heb gepleurd of heb ontdekt via hun 'discover weekly'. Daar zit vanzelfsprekend wel wat muziek tussen waar ik het als jongeling warm van kreeg, en dat weerspiegelt zich in mijn 'Tijdcapsule': soul, ska, reggae en een snuifje Franse sensualiteit.

Maar ik ben inmiddels een oudere jongere van 51 en de zeldzame keren dat ik daar zin in heb, beluister ik de soundtrack van mijn jeugd wel op tastbare geluidsdragers: cd, vinyl of cassette. Dan hou je die dingen nog eens vast, en dat maakt de beleving compleet. Of op mijn jukebox, kent u dat?

Op 'Double Dutch' van Malcolm McLaren en 'Teenage Kicks' van The Undertones na slaat het logaritme de bal dus mis. Geen Triffids, geen Ramones, geen Stooges, geen Frank Zappa, geen The Who. Logisch, want - gelukkig - kan Spotify niet in mijn platen- en cd-kast loeren, laat staan in mijn Seeburg uit 1964 (dat is die jukebox).

LB Jukebox, Seeburg 1964.