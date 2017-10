"Rocklegende Tom Petty (66) overleden" ADN

Bron: ANP, Belga 355 EPA Muzieknieuws Verschillende Amerikaanse media melden het overlijden van rocklegende Tom Petty (66). Er is nog geen officiële bevestiging. Volgens showbizzwebsite TMZ is Petty hersendood.

Petty werd in de nacht van zondag op maandag thuis bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht, zo melden bronnen aan entertainmentsite TMZ. De 66-jarige zanger zou in zijn huis in Malibu zijn gevonden. Hij zou een hartstilstand hebben gehad. In het ziekenhuis in Santa Monica werd de rocker aan de beademing gelegd. Volgens sommige bronnen krijgt hij nog steeds beademing, andere bronnen stellen dat zijn naasten inmiddels hebben besloten hem van de beademing te halen omdat er geen hersenactiviteit meer werd waargenomen.

Tom Petty brak in de jaren zeventig door met zijn band 'The Heartbreakers'. De groep had hits met 'Breakdown' en 'Mary Jane's Last Dance'. Petty werd getroffen door een hartaanval iets meer dan een week na het einde van een Amerikaanse tour ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van zijn band.

De zanger is ook bekend als lid van de gelegenheidsgroep 'The Traveling Wilburys' (met Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison en Jeff Lynne). Hij werd in 1950 geboren in Gainesville, Florida. In 1976 maakte zijn band 'Tom Petty and the Heartbeakers' zijn eerste elpee. In de loop der jaren volgden hits als 'Into the great wide open', 'Refugee' en 'Stop draggin' my heart around' (samen met Stevie Nicks van Fleetwood Mac). De bekendste single van de 'Traveling Wilburys' was 'Handle with care'.