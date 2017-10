"Doodsoorzaak Petty nog niet bepaald" ib

04u15

Tom Petty tijdens een concert in 2011. Muzieknieuws De officiële doodsoorzaak van zanger Tom Petty is nog niet bekend. Dat blijkt uit het certificaat van zijn overlijden dat de website TMZ in bezit heeft.

De doodsoorzaak is nog nader te bepalen, zo staat op het certificaat te lezen. Dit kan er volgens TMZ op duiden dat het rapport van de autopsie nog niet is afgegeven. Tom Petty overleed een week geleden op 66-jarige leeftijd. Volgens zijn manager stierf hij aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij kreeg thuis een infarct en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar konden de artsen niets meer voor hem betekenen.

Wereldfaam

De artiest kreeg wereldfaam met zijn band The Heartbreakers, opgericht in 1976. Hij had al in de beginjaren van zijn carrière grote hits als Breakdown en American Girl. Er zouden nog verscheidene volgen. Behalve met The Heartbreakers had Petty ook succes als lid van de supergroep Traveling Wilburys, met Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Roy Orbison. Bovendien bracht hij een aantal soloplaten uit.

Verkoop in de lift

De verkoop van albums en songs van de overleden rocker Tom Petty zitten flink in de lift. Op de Hot Rock Song-lijst van Billboard bevinden zich momenteel 14 platen van Tom Petty op de eerste 25 plekken op de hitlijst.

De muziek van de rockster wordt sinds zijn dood op 2 oktober veelvuldig beluisterd op streamingdiensten zoals Spotify en via Apple Music. Ook het aantal keer dat een nummer van Petty op de radio is gedraaid is flink toegenomen. De plaat Free Fallin, dat op de vierde plek staat in de Hot Rock Songs-hitlijst, werd in de week na het overlijden liefst 31.000 keer gekocht en is 8,1 miljoen keer gestreamd. Het nummer I Won't Back Down staat op de vijfde plaats, ging 23.000 keer over de toonbank en werd 5,8 miljoen keer gestreamd.