'Call Me Maybe' meer dan miljard keer bekeken TK

06u38

Bron: ANP 0 John Shearer/Invision/AP Muzieknieuws De clip van de megahit 'Call Me Maybe' van Carly Rae Jepsen heeft de kaap van een miljard views bereikt op YouTube. Ruim vijf jaar na de release van het aanstekelijke nummer wordt de clip nog steeds gemiddeld 250.000 keer per dag bekeken, meldt EOnline.

Het nummer, dat beschrijft hoe een meisje bij een eerste ontmoeting hopeloos verliefd wordt op een knappe jongen, kwam uit in maart 2012. Het ontpopte zich wereldwijd tot de grote zomerhit van dat jaar. In de VS stond het lied van de Canadese ster negen weken ononderbroken op de eerste plaats.



In totaal zijn er sinds de oprichting van YouTube in 2005 zo'n tachtig filmpjes geweest die meer dan een miljard 'views' hebben gehaald. Het gaat meestal om videoclips bij populaire liedjes, maar het is wel bijzonder dat een zangeres met haar debuutsingle in deze lijst belandt.



Er zijn tot nu toe zestien filmpjes die meer dan twee miljard keer bekeken zijn.