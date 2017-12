'Black' van Pearl Jam voor het derde jaar op rij op nummer 1 in De Tijdloze 'Mia' van Gorky eindigt op 2, 'Smells like Teen Spirit' van Nirvana op 3 Redactie

20u00 0 EPA Frontman van Pearl Jam Eddie Vedder. Muzieknieuws ' Black' van Pearl Jam voert voor het derde jaar op rij De Tijdloze aan. 'Mia' van Gorky en 'Smells Like Teen Spirit' van Nirvana wisselden van plaats in de top 3 in vergelijking met vorig jaar.

De 30ste editie van De Tijdloze werd vandaag uitgezonden op Studio Brussel. Steven Lemmens en Roos Van Acker brachten naar goede traditie de top 100 van de beste nummers aller tijden van de Studio Brussel-luisteraars.

De hoogste nieuwkomer is Toto met 'Africa' op nummer 37. Metallica, Radiohead en Arctic Monkeys komen het vaakst voor in de lijst met vier noteringen. De sterkste stijger is Linkin Park met 'In the End', van 72 naar 17. Zanger Chester Bennington overleed in juli 2017.

Dit is de top tien:

1. Black, Pearl Jam

2. Mia, Gorky

3. Smells Like Teen Spirit, Nirvana

4. Bohemian Rhapsody, Queen

5. Wish You Were Here, Pink Floyd

6. One, Metallica

7. Stairway to Heaven, Led Zeppelin

8. Child in Time, Deep Purple

9. Shine on You Crazy Diamond, Pink Floyd

10. Sultans of Swing, Dire Straits

De volledige lijst vind je op stubru.be.