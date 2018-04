Muzieklerares Avicii: "Na wanprestatie wilde ik hem heel slechte punten geven. Maar toen gaf ik hem laatste kans" Karen Van Eyken

26 april 2018

12u41

Bron: Focus 2 Muziek Als DJ wist Avicii miljoenen fans te begeesteren, maar in 2008 was hij nog gewoon Tim Bergling - bescheiden en eerder onopvallend. Het Duitse magazine Focus kon met zijn toenmalige muzieklerares spreken. Zij haalde herinneringen op aan een jongeman die eigenlijk nooit bekend wilde zijn.

Marja-Liisa Piirimets geeft al 21 jaar les aan het Östra Reals Gymnasium in Stockholm. "Ik vernam de dood van Avicii per sms. Mijn zoon had een bericht gestuurd", vertelt ze. "Zijn overlijden maakte me zeer verdrietig. Pas een maand geleden zag ik de Netflix-documentaire over zijn leven. Toen was het al zeer duidelijk onder welke grote druk hij stond. Misschien maakte hij te snel carrière."

Uitvlucht

Ze leerde Tim Bergling tijdens de herfst van 2007 op school kennen, maar vaak kwam hij niet naar de les. "Na een paar maanden vroeg ik aan zijn vrienden waar hij bleef. Ze zeiden: 'Tim is in Australië om daar muziek te maken!' Nu ja, dacht ik, dat is gewoon een uitvlucht die zijn medeleerlingen hebben verzonnen. Ik geloofde zijn vrienden echt niet. Ik vernam trouwens ook van andere leerkrachten dat Tim weinig kwam opdagen", aldus Piirimets.

Wanneer hij toch naar de les kwam, was hij allesbehalve een modelleerling, herinnert de lerares zich. "Hij deed hij niet wat hij moest doen. Hij leek met zijn gedachten elders te zitten. Zo kon het natuurlijk niet verder."

Slechte beoordeling

Een maand voor de beoordeling had ze een gesprek met hem en zei: "Ik geef je heel slechte punten of zelfs helemaal geen quotering." Hij antwoordde: "Ik zal je laten zien wat ik in mijn mars heb." De muzieklerares wilde hem een laatste kans geven en zei: "Ja, alsjeblieft, toon eens wat je kan." En dus bracht Tim zijn DJ-materiaal naar de school en liet zien hoe hij verschillende muziekstukken liet samensmelten tot een song. Hij wilde housemuziek maken en als DJ optreden in clubs.

Toen Piirimets zijn 'optreden' had gezien, besloot ze hem toch een betere score te geven. "Ik zei tegen hem: 'Oké, je hebt misschien amper iets tijdens mijn lessen gedaan, maar buiten de schoolmuren heb je duidelijk heel veel tijd en energie in muziek gestoken.' Hij hield zich continu met muziek bezig. Het kwam recht uit zijn binnenste. Dat kon je voelen."

Toch kan Piirimets niet zeggen dat hij op dat moment meer getalenteerd bleek dan andere leerlingen. "Maar hij gaf wel blijk van veel vastberadenheid. Hij geloofde in eigen kunnen. Toch was hij zeer bescheiden. Hij heeft eens in een groepje gezongen, maar dat was niet zijn ding. Hij wilde niet performen voor anderen maar louter creëren. Het grote podium schrok hem af."

Volgens de lerares was Tim aardig en verstandig, en gewoon heel erg gefocust. Hij gaf nooit op. "Hij wilde dat mensen naar zijn muziek luisterden. In het begin was hij teleurgesteld toen er weinig interesse was. Hij streamde zijn muziek eerst op internet en kreeg amper likes. Een jaar voor hij afzwaaide op school was er een manager, Arash Pournouri, die zijn talent erkende. Hij maakte er DJ Avicii van. Zonder Arash was dat niet gebeurd. Op het begin dacht ik 'wat een goed pseudoniem'. Avicii betekent zoiets als 'naar voren treden'."

Bijzondere persoonlijkheid

Avicii groeide uit tot een voorbeeld voor de andere leerlingen. "Ze voelden zich door hem geïnspireerd. Ze streefden ernaar zelf DJ te worden en hetzelfde pad te volgen. Maar ik legde hen uit hoe moeilijk het was en hoe veel inspanningen het zou vragen om een grote ster te worden zoals Tim. Dat het er niet enkel om gaat om muziek te maken, maar dat je ook een bijzondere persoonlijkheid nodig hebt. En die had Tim."

De jongeman kon steeds terugvallen op zijn familie en was toen goed omringd. "Hoe het hem verging als DJ, kan ik niet beoordelen", zegt Piirimets. "Hij heeft nooit naar grote roem gestreefd, hij wilde mensen gewoon gelukkig maken met zijn muziek."

"In 2016 bezocht hij onze school nog eens. Daarvan heeft hij ook een foto op Twitter gepost. Onze leerlingen zijn trots dat hij toen een sweater van onze school droeg."

Hall of Fame

Maandag heeft de school een herdenking voor Tim georganiseerd. "Het was een mooi moment, maar erg ontroerend. Hij was nog zo jong. We hebben hier sinds vier jaar een 'Hall of Fame'. Daar maakt Tim deel van uit en dat zal voor ons altijd zo blijven."

Repping my old school in Stockholm ✌🏽️ pic.twitter.com/zEKEhGwVUL Tim Bergling(@ Avicii) link

