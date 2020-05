Muzieklegendes over Little Richard: “Als ik zijn muziek beluisterde, kon ik God horen” TDS

09 mei 2020

19u01 0 Muziek Little Richard is zaterdag Little Richard is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden . Dat heeft de zoon van de muzikant aan muziekblad Rolling Stone laten weten. De oorzaak van zijn dood is nog onbekend. Richard Wayne Penniman, zoals hij echt heet, wordt gezien als één van de grondleggers van rock-’n-roll. Hij werd meermaals gecoverd en had een grote invloed op andere wereldberoemde artiesten, die vol lof over hem spraken.



Paul McCartney werd al op jonge leeftijd aangetrokken tot de muziek van Little Richard. McCartney raakte zo geïnspireerd door de muzikant, dat hij zijn laatste schooldag aan het Liverpool Institute for Boys vierde door op een bureau te springen met een gitaar om zijn nek. Hij zong toen de hits ‘Long Tall Sally’ en ‘Tutti Frutti’. “Little Richard was een stem uit de hemel of de hel, of beide”, zei Paul over de kenmerkende stem, zo staat in het boek ‘Tune In: The Beatles: All These Years’. “Zijn schreeuwende stem leek uit het topje van zijn hoofd te komen. Ik probeerde het te doen en op een dag kon ik het. Maar je moest alle remmingen kwijtspelen om het te kunnen.”

David Bowie zei eerder al dat hij “God kon horen” tijdens het luisteren naar ‘Tutti Frutti’, terwijl Elton John bekende dat Little Richard zijn inspiratie was om ‘rock and roll-pianist’ te worden.“Ik hoorde Little Richard en Jerry Lee Lewis, en dat was het gewoon”, vertelde hij in 1973 aan Rolling Stone. “Ik wilde nooit meer iets anders. Ik denk wel dat ik meer een Little Richard-stijl heb dan die van Jerry Lee Lewis. Jerry Lee is een zeer capabele pianist en zeer bekwaam, maar ik ben meer als Little Richard.”

Toen James Brown begin jaren vijftig naar Georgia verhuisde, raakte hij bevriend met een van zijn voorbeelden, de toen nog opkomende Little Richard. Volgens Etta James droeg Brown destijds een oud gescheurd servet op zak omdat Richard er de woorden “Please Please Please” op had geschreven en hij ervan overtuigd was dat hij met die woorden een lied kon maken. Wat hij bedacht, werd zijn eerste grote hit.

“Vroeger stond ik backstage in de Star-Club van Hamburg en keek ik naar Little Richard”, zei John Lennon. “Hij las backstage de Bijbel en we zaten te luisteren om hem te horen praten. Ik hou nog steeds van hem en hij is één van de beste. “

Otis Redding zei destijds dat hij “hier niet zou zijn” zonder Little Richard en dat hij “vanwege Richard in de muziekwereld is gestapt - hij is mijn inspiratie. Ik zong zoals Little Richard, zijn Rock ’n’ Roll-dingen... Mijn huidige muziek bevat veel van hem.”

In november vorig jaar vertelde Tom Jones over zijn vriendschap met Little Richard, die net met pensioen was gegaan door een heupoperatie. “Ik heb hem af en toe gebeld om te vragen hoe het met hem ging. Hij zong ‘Strange Things Happening Every Day’ aan de telefoon. Het klonk geweldig’, aldus Jones. “Ik vertelde hem dat ik mijn shows altijd met dat liedje afsluit en hij zei riep: ‘Oh mijn God, Tom Jones speelt dat nummer elke avond.’”

Ook Michael Jackson gaf toe dat hij sterk geïnspireerd werd door Little Richard, terwijl Mick Jagger zijn introductie tot R’n’B en “mijn eerste idool” noemde. De muzikant werd onder meer gecoverd door The Kinks, Creedence Clearwater Revival en Elvis Costello.

