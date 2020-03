Muziekindustrie groeit met 8% dankzij streaming BDB

17 maart 2020

14u01 0 Muziek BEA Music noteert een sterke groei van de muziekverkoop in ons land in 2019. De muziekindustrie kende vorig jaar een totale omzet van 78,32 miljoen euro, of een stijging van maar liefst 8% ten opzichte van 2018. En dat dankzij streaming. Angèle was vorig jaar de meest gestreamde artiest in ons land.

De groei van de muzieksector is vooral te danken aan de blijvende stijging van het streamen van muziek via bekende spelers als Spotify, Apple Music en Deever. Streaming is met een omzet van 46,7 miljoen euro zelfs goed voor 60% van de totale muziekomzet. Als downloads erbij worden gerekend is de digitale verkoop in 2019 goed voor 52,93 miljoen euro of 68% van het totaal.

Heel wat factoren dragen bij tot de groei van streaming. Het uitgebreid aanbod aan artiesten, nummers en playlists, de gebruiksvriendelijkheid, de toegankelijkheid en de promotionele ondersteuning van de muziekmaatschappijen en streamingaanbieders zorgen voor deze trend.

Ultratop Streaming Award

In 2019 is de fysieke muziekverkoop met een omzet van 25,38 miljoen euro goed voor 32% van de totaalomzet. Dit is een daling van 14% ten opzichte van 2018. De verkoop van vinyl blijft het wel goed doen. Zo werden er 8% meer platen verkocht in 2019.

De muziek van Angèle werd het meest gestreamd in 2019. Daarom wordt de zangeres beloond met de Ultratop Streaming Award. “Angèle was in 2019 constant aanwezig in de charts. In Vlaanderen scoorde ze 4 top 20-hits en verbleef haar album ‘Brol’ bijna een heel jaar in de top 20", vertelt Sam Jaspers, directeur van Ultratop. “Hetzelfde geldt voor haar broer Roméo Elvis, die op 2 eindigt, en Damso, Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies, die de top 5 vervolledigen.”