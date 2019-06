Muziek van Yasmine nu ook opnieuw in Ultratop TK

28 juni 2019

13u31 1 Muziek Het was deze week tien jaar geleden dat Yasmine overleed, en dat werd herdacht met een druk bekeken documentaire op Eén. Dat zorgde er ook voor dat de muziek van de zangeres even herleefde: nadat haar nummers in de iTunes-lijst opdoken, staan ze nu ook opnieuw in de Ultratop.

Het gaat meer bepaald om het verzamelalbum ‘Liefde en Liedjes’, die deze week op positie 21 van de albumlijst staat. Daarnaast duiken ook de nummers ‘Diep In Mij’ en ‘Porselein’ opnieuw op - respectievelijk op positie 12 en 27 - van de back catalogue-lijst. Dat is de lijst voor muziek die niet onlangs uitgebracht werd.

Eerder deze week was de muziek van Yasmine al te zien in de Belgische lijst van de meest gedownloade nummers op iTunes, de muziekwinkel van Apple. Haar nummer ‘Diep In Mij’ stond plots op plaats 15, ‘Porselein’ op plaats 18. Iets lager stond we haar samenwerking met Frank Boeyen, ‘Suzanne’. Ook ‘Meisjes Aan De Macht’ (61) en ‘Ik Was Zo Graag Bij Jou Gebleven’ (97) staan momenteel in de top 100.