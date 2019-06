Muziek van Yasmine duikt op in iTunes Top 200 TK

26 juni 2019

13u56 0 Muziek Gisteren was het dag op dag tien jaar geleden dat Hilde Rens - ons beter bekend als zangeres Yasmine - uit het leven stapte. Er werd dan ook veel aandacht besteed aan de onfortuinlijke artieste, onder meer met een documentair op Eén. En die lijkt nu ook zijn invloed te hebben op de verkoop van haar muziek.

De muziek van Yasmine dook gisteren op in de Belgische lijst van de meest gedownloade nummers op iTunes, de muziekwinkel van Apple. Haar nummer ‘Diep In Mij’ stond plots op plaats 15, ‘Porselein’ op plaats 18. Iets lager vinden we haar samenwerking met Frank Boeyen, ‘Suzanne’. Ook ‘Meisjes Aan De Macht’ (61) en ‘Ik Was Zo Graag Bij Jou Gebleven’ (97) staan momenteel in de top 100.

Opvallend: gisteren was het ook tien jaar geleden dat Michael Jackson overleed, maar van hem staat er geen enkel nummer in de Top 100 van de Belgische iTunes-lijst.