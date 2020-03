Exclusief voor abonnees Muziek uitbrengen in tijden van corona, een slimme zet? “We moeten de sector levendig houden” IDR

31 maart 2020

17u00 0 Muziek Dua Lipa, Pearl Jam, Tijs Vanneste en Isolde Lasoen: de meeste artiesten wagen er zich niet aan om nieuwe muziek op de wereld los te laten tijdens de coronacrisis, maar zij zijn enkele van de uitzonderingen die de regel bevestigen. Een geniale zet of een hopeloos verloren zaak? Wij vroegen het aan verschillende experts.

Nu we met z’n allen thuis zitten, ligt ook de muziekindustrie zo goed als stil. Het is te zeggen: de meeste artiesten kiezen ervoor om geen nieuwe muziek uit te brengen tijdens de crisis en hun albumrelease uit te stellen, maar er zijn wel enkele durvers die er zich toch aan wagen. Zo bracht Dua Lipa met ‘Future Nostalgia’ afgelopen week haar tweede album uit, releasete Pearl Jam met ‘Gigaton’ hun eerste nieuwe worp in zeven jaar en deed ook ‘5 Seconds of Summer’ met ‘Calm’ hun duit in het zakje. Dichter bij huis zetten Tijs Vanneste en Isolde Lasoen dan weer de aanval op de hitlijsten in met ‘Zon & Maan’.

