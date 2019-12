Muziek Juice Wrld volop gestreamd na overlijden MVO

12 december 2019

12u00 0 Muziek De muziek van de zondag overleden Juice Wrld wordt sinds zijn dood massaal beluisterd. Op Spotify was hij wereldwijd de best beluisterde artiest met meer dan 25 miljoen streams.

De populairste track is ‘Lucid Dreams’, die tot dusver ook zijn grootste succes was. In Nederland werd het nummer zondag 155.000 keer opgezet, goed voor een zesde plaats in het overzicht van meest beluisterde liedjes op Spotify.

Andere liedjes die het goed doen zijn onder meer ‘Bandit’, ‘Robbery’, ‘Legends’ en ‘Hate Me’. Het laatste nummer maakte de Amerikaanse rapper met Ellie Goulding.

Juice Wrld stierf op 21-jarige leeftijd nadat hij onwel was geworden op de luchthaven Chicago Midway. De officiële doodsoorzaak is nog onbekend maar er wordt gespeculeerd dat de rapper een overdosis drugs had genomen.