Muziek Dolores O'Riordan verkoopt 900% beter na haar dood

08u15 6 REUTERS 'The Cranberries' zangeres Dolores O'Riordan Muziek Het overlijden van ' The Cranberries'-zangeres Dolores O'Riordan brengt heel wat teweeg in de muziekwereld. De verkoop van haar muziek in sinds maandag dan ook 900% gestegen.

Zowel haar solomuziek als haar albums met 'The Cranberries', alles vliegt de deur uit. O'Riordan is sinds haar dood de bestverkopende artiest op Amazon. Met het 'The Cranberries'-album 'Something Else' op kop. Vier van haar andere albums vullen de top 5 van bestsellers aan: 'Are You Listening?', 'Everybody Else is Doing It', 'To the Faithful Departed' en 'Wake Up and Smell the Coffee'. Ook op iTunes doet haar werk het plots erg goed.