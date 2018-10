Muze van iconisch rock-'n-rollnummer overleden: dit is het verhaal van Peggy Sue SD

03 oktober 2018

09u05

Bron: The Guardian/VRT 0 Muziek Peggy Sue Gerron, de vrouw die haar naam gaf aan de hit 'Peggy Sue' van Buddy Holly, is overleden. Ze stierf op 78-jarige leeftijd in Lubbock in de Amerikaanse staat Texas, waar ze op dezelfde middelbare school zat als de rock-'n-roll-legende.

Haar familie gaf het ziekenhuis de toestemming om haar dood te bevestigen, maar vroeg om geen bijkomende informatie te geven.

Peggy Sue Gerron was de vriendin van Jerry Allison, de drummer van Buddy Holly's band The Crickets. Buddy Holly ontmoette haar voor het eerst in de schoolgangen, midden jaren 50. Holly was toen al muzikant en holde door de gangen van de school om op tijd op een optreden te geraken. "Hij liep me omver, gitaar in de ene hand, versterker in de andere, en zei: 'Ik heb geen tijd om met je af te spreken, maar je bent wel mooi.'" Buddy Holly wist op dat moment niet dat zijn drummer, Jerry Allison, al iets met haar had.

Drie weken later zag Gerron Holly en zijn band 'Peggy Sue' voor het eerst spelen in de aula van de school, in 1958. Allison was medeauteur. Het nummer scoorde meteen goed in de Amerikaanse en Britse hitlijsten. Naar verluidt was de originele titel van het nummer 'Cindy Lou', maar vroeg Allison om er 'Peggy Sue' van te maken om indruk op haar te maken.

Buddy Holly's carrière duurde maar kort. Hij stierf op 3 februari 1959 in een vliegtuigongeluk. Hij was amper 22. Twee jaar na zijn dood werd een opname gevonden van het vervolg op 'Peggy Sue': 'Peggy Sue Got Married'. Het nummer werd postuum uitgebracht. Peggy Sue trouwde met Jerry Allison, maar het koppel zou later uit elkaar gaan.

In 2008 kwam 'Whatever Happened to Peggy Sue?: A memoir by Buddy Holly's Peggy Sue' uit om de 50e verjaardag van het lied te vieren. Het materiaal voor het boek kwam uit haar dagboeknotities uit de periode waarin ze Buddy Holly kende. "Ik wilde hem zijn stem geven", zei ze in 2008 over het boek. "We waren zeer, zeer goede vrienden. Hij was waarschijnlijk een van de beste vrienden die ik ooit heb gehad."