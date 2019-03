Musical met muziek Britney Spears in de maak TVC

12 maart 2019

21u04

Bron: ANP 0 Muziek De muziek van Britney Spears (37) is later dit jaar te horen in een nieuwe musical. In Once Upon a One More Time worden 23 liedjes van de zangeres gebruikt. Dat heeft de eigenaar van het James L. Nederlander Theater in Chicago, waar de productie op 13 november in première gaat, laten weten aan The New York Times.

Hoewel de hits van Spears in de musical te horen zijn, heeft de show verder niet zo veel met de zangeres te maken. Once Upon a One More Time geeft een humoristische, moderne en feministische kijk op het leven van bekende personages uit sprookjes. “Assepoester heeft een existentiële crisis en ze heeft een groepje beroemde prinsessen. Haar stiefmoeder is de hoofdrolspeler en je hebt ook nog Prince Charming en een dwerg die je nog nooit hebt ontmoet, de achtste dwerg", vertelt de schrijver van het verhaal van de musical.

Britney heeft al een doorloop van het script bijgewoond. “Ik vind het zo leuk om een musical te hebben met mijn liedjes. Vooral eentje die zich afspeelt in een magische wereld gevuld met personages waarmee ik ben opgegroeid en waar ik van houd", zegt de zangeres. “Dit is een droom die uitkomt."

De show gaat in november in première in Chicago. Daarna is het plan om de musical ook naar Broadway in New York te brengen.