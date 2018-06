Musical 'MAMMA MIA!' komt naar Vlaanderen MVO

15 juni 2018

08u30 1 Muziek De musical 'MAMMA MIA!' komt naar België. Productiehuis Deep Bridge heeft de rechten verworven om een volledig Vlaamse versie van de wereldwijde hit te maken. In 2020 zou het spektakel te zien zijn.

'MAMMA MIA!' ging op 6 april 1999 in wereldpremière op de Londonse West End. De show loopt er nog steeds. Wereldwijd haalde de musical al 60 miljoen bezoekers.

De musical combineert de grootste hits van ABBA met een humoristisch liefdesverhaal over alleenstaande moeder Donna en haar dochter Sophie, die op het punt staat om te trouwen. Sophie wil dolgraag worden weggegeven door haar echte vader, maar het blijkt niet eenvoudig om te ontdekken wie dat is.

Om een antwoord te krijgen op haar vraag, nodigt ze drie voormalige liefdes van haar moeder uit op het Griekse eiland waar ze wonen. Donna wordt compleet verrast en staat plots oog in oog met haar bruisende verleden. Samen met haar vriendinnen haalt Donna herinneringen op aan vroeger, aan oude liefdes en aan hun tijd als het zangtrio Donna and the Dynamo’s. Alle bekende ABBA hits passeren de revue.

De voorstelling speelt try-outs in Ethias Theater vanaf 17 februari 2020 en gaat in première in de Antwerpse Stadsschouwburg op 7 maart 2020. De ticketverkoop start op 1 juli.