Muse: “De wereld is donker geworden. Als je daar niet kan aan ontsnappen, word je gek” Achtste plaat ‘Simulation Theory’ verschijnt vrijdag Joshua Migneau

07 november 2018

21u42

Bron: De Morgen 0 Muziek Muse brengt vrijdag zijn achtste plaat Simulation Theory uit en speelt volgende zomer voor de achtste keer op Rock Werchter. Frontman Matthew Bellamy heeft naar eigen zeggen zijn gitaar aan de zijlijn gezet, maar geen zorgen: het Britse trio klinkt nog even groots en aanstekelijk als tevoren.

Laat in een interview met Muse vallen dat je een Belg bent en de toon van het gesprek verandert van vriendelijk naar hartelijk. Muse is niet vergeten dat België een van de eerste landen was die de groep omarmde. In 2000, nog vóór de release van doorbraakplaat Origin of Symmetry, deden de Britten al de Botanique aan. Je betaalde toen nog 500 Belgische frank (12,39 euro) voor een ticketje. In 2019 is Muse de afsluiter van Rock Werchter.

Muse stelde zijn vorige plaat Drones ook voor op Rock Werchter, in 2015, en speelde daarna viermaal in het Brusselse Paleis 12. De groep belooft dat ze op Rock Werchter 2019 opnieuw een onvergetelijke spektakelshow zal neerzetten, maar de kans is wellicht klein dat Muse daarna nog vier extra optredens aankondigt. Het trio speelde tijdens de Drones-tournee 132 shows in vijftien maanden, en tegen het eind was de band helemaal opgebrand. Bellamy heeft toen ‘Something Human’ geschreven: “Een kleine song over heimwee die begint met ‘my circuits have blown’.”

