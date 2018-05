Mottige Mot van K3 bezorgt kindje nachtmerries: moeder eist geld terug sam

07 mei 2018

11u51

Bron: Omroep Brabant Muziek Een Nederlandse moeder is niet te spreken over de nieuwe K3-show, die nu ook in Nederland te zien is. De slechterik van dienst was zo eng dat haar kindje kampt met erge nachtmerries, waardoor de vrouw het geld van de tickets terugeist.

In de show proberen Hanne, Klaasje en Marthe ‘Vlinderland’ te beschermen tegen de boosaardige Mottige Mot, die alle andere vlinders wil bevriezen. Ilse Wasser, die de show in Eindhoven bijwoonde met haar man en driejarig dochtertje Pippa, vindt de slechterik veel te griezelig. Pippa wilde meteen naar huis toen het "enge monsterachtige ding met een hele harde stem en een enge bulderende lach" opdook.

Tickets

Volgens de vrouw doet haar dochtertje sindsdien geen oog meer dicht. "Ik vind het heel erg dat dit haar zo bang heeft gemaakt", vertelt ze aan Omroep Brabant. Ze heeft haar geld teruggevraagd bij de site waar ze tickets kocht. "Er zijn meer ouders vroegtijdig weggegaan. Ik verwacht dat er veel klachten komen", zegt ze nog.

Meer klachten

Ook in ons land kreeg Studio 100 klachten van ouders die de Mottige Mot te eng vonden, waarna Studio 100 liet weten niets te zullen wijzigen. "Een show van K3 wordt altijd gemaakt voor een breed familiepubliek. We waken erover dat K3 zelf niet bang is van de ‘Mottige Mot’, maar net heldhaftig de strijd aangaat. We hopen dat de fans zich daaraan kunnen spiegelen", luidde het vorige maand.