Mötley Crüe's Nikki Sixx verontschuldigt zich voor verkrachtingsverhaal in biografie: "Ik heb eigenlijk geen idee waarom dat erin staat” SD

06 maart 2019

09u24

Bron: Rolling Stone 1 Muziek Nikki Sixx (60), de bassist van Mötley Crüe, heeft zich verontschuldigd voor een verkrachtingsverhaal dat in de biografie van de Amerikaanse glamrockband, ‘The Dirt’, staat. Sixx beweert dat hij zich niets meer kan herinneren van het verhaal.

In ‘The Dirt’, dat de bandleden van Mötley Crüe in samenwerking met auteur Neil Strauss schreven, vertelt Sixx hoe hij op een feestje seks had met een vrouw. “We vrijen een tijdje, en dan vertelde ik haar dat ik naar de wc moest. Ik ging naar het feestje en vond Tommy (Lee, de drummer, red.). ‘Kerel, kom mee!’, zei ik. ‘Ik zit met dit meisje in een kast. Volg mij, en zeg niets. Wanneer ik het zeg, begin je haar te neuken.’ Zo geschiedde ook. Lee had seks met de vrouw, die geloofde dat hij Sixx was omdat hij achter de drummer stond. Enkele dagen later belde de vrouw hem echter op om te zeggen dat ze die nacht verkracht was toen ze naar huis liftte. “Ik was in het begin opgelucht omdat het betekende dat ik haar niet verkracht had”, schreef Sixx. “Maar hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik besefte dat ik dat eigenlijk wel gedaan had. Ik zat in een bepaalde zone waar er geen gevolgen bestonden.”

Spijt

Nu beweert Sixx in een statement aan Rolling Stone dat hij zich het gebeuren niet meer kan herinneren. “Ik kan me het verhaal uit het boek niet voor de geest halen, buiten wat ik gelezen heb. Ik weet niet waarom het erin staat. De enige reden die ik kan bedenken is dat ik er niet helemaal bij was en het verhaal serieus is opgeleukt of dat ik het heb verzonnen. Die woorden waren erg onbezonnen. Het spijt me.” De bassist voegt er nog aan toe dat hij zich de meeste interviews met Strauss niet meer kan herinneren en dat hij eigenlijk beter had meegewerkt aan het boek wanneer hij clean en nuchter was.

Toch is niet alles in het boek gelogen, zegt hij. “Er staat heel wat verschrikkelijk gedrag in het boek. Ik kan je vertellen dat we er veel spijt van hebben en ervan geleerd hebben. We nemen onze verantwoordelijkheid op voor het gedrag dat onszelf, onze families, vrienden en onschuldigen gekwetst heeft.” Strauss kon vanwege een contract niet reageren op de beweringen van Sixx.

De biografie ‘The Dirt’ werd omgevormd tot een film, die op 22 maart op Netflix verschijnt. In de biopic zijn Douglas Booth te zien als Sixx, Machine Gun Kelly als Lee, Daniel Webber als Vince Neil, en Iwan Rheon als Mick Mars.