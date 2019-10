Morgen in de winkel, nu al bij ons: beluister hier de spectaculaire soundtrack van ‘Torpedo’ TDS

31 oktober 2019

17u07

Bron: Post Bills PR 0 Muziek Morgen wordt de officiële soundtrack van ‘Torpedo’ gelanceerd, de film die het verhaal vertelt van een bende Vlaamse rebellen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met een duikboot van Congo naar de VS moeten varen om uranium te transporteren. Geen zin om te wachten? Bij ons kan je de nummers al exclusief beluisteren!

De muziek werd gecomponeerd door Hannes De Maeyer, die vooral bekend is door zijn samenwerking met filmkompanen Adil El Arbi en Bilall Fallah, wiens films ‘Patser’, ‘Black’ en ‘Image’ hij telkens van een indrukwekkende filmscore voorzag. Voor de originele muziek van ‘Torpedo’ componeerde Hannes een “good old nostalgische symfonische filmscore” die werd opgenomen met het Budapest Art Orchestra, dat eerder ook samenwerkte met Johann Johannsson voor ‘Sicario’.

“Ik ben altijd al grote fan geweest van muziek uit WW2-gerelateerde films en games zoals ‘Medal Of Honor’, ‘Saving Private Ryan’ of ‘Band of Brothers’: stuk voor stuk klassiekers. Ik heb mij ter voorbereiding van ‘Torpedo’ dan ook volledig ondergedompeld in die wereld”, zegt Hannes. “De grote moeilijkheid was om de balans te vinden tussen nostalgie zonder die te oubollig te laten klinken. Het stond buiten kijf dat deze score er één zou worden met groot symfonisch orkest vol prominente koperblazers en percussie (snares, pauken, cymbalen). Dat was gewoon wat deze film nodig had.”

Je kan de soundtrack beluisteren via deze link.