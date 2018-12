Mooie postume plaat of muziek van een vrouwenhater? Amerika worstelt met nalatenschap XXXTentacion Robert Van Gijssel

11 december 2018

11u00

Bron: De Volkskrant 0 Muziek Zijn grootste prestatie getuigt van een tragedie. Op 25 juni dit jaar schoot de single ‘Sad’ van de Amerikaanse rapper XXXTentacion naar nummer één van de Billboard Hot 100. Daarmee was XXXTentacion de eerste artiest na The Notorious B.I.G. die postuum op de toppositie van de Amerikaanse hitlijst verscheen. De twintigjarige rapper was een week voor zijn hit namelijk doodgeschoten bij een motordealer in Deerfield Beech, Florida.

De afgelopen vrijdag verschenen plaat Skins gaat ongetwijfeld een nieuw postuum succes worden. De status van Jahseh Dwayne Onfroy, zijn echte naam, is na zijn dood omhooggeschoten. Was hij voor zijn overlijden nog een cultrapper met een min of meer verborgen aanhang, het afgelopen halfjaar werd Onfroy een van de meest gestreamde artiesten wereldwijd. Op de vorige week verschenen jaarlijst van muziekdienst Spotify stond XXXTentacion op de derde plaats, na Drake en Post Malone. En zijn track ‘Sad’ was mondiaal het op één na meest gestreamde nummer. En dat op een streamingplatform dat de muziek van XXXTentacion een maand voor zijn dood nog wilde verbannen.

