Mooi moment: Niels Destadsbader verrast fan in het ziekenhuis MVO

22 juni 2020

08u10 0 Muziek Een tijdje geleden lanceerde Sam De Bruyn een oproep voor de videoreeks ‘Alles Komt Goed’. Mensen konden zich inschrijven om iemand te bedanken die dat verdiende tijdens deze coronaperiode.

Zo ging K3 ‘Happy Birthday’ zingen voor Bart in een home voor mensen met een beperking (omdat hij zo volgehouden had tijdens de weken dat hij niet naar zijn familie kon), zongen ‘The Starlings’ voor de deur van Magda en Jos (omdat hun kleindochter 9 weken lang bij hen mocht logeren) en trakteerde Sam Sofie op een etentje mét live-muziek van Maureen (omdat Alexandra nergens heen kon en in Sofie haar appartement mocht wonen).

Gisteren was het de buurt aan Ludwina. Zij ligt sinds 24 maart in het ziekenhuis door corona. Vijf weken daarvan bracht ze door in coma en nu pas begint ze stilletjes aan te revalideren. Toen ze net op intensieve zorgen lag en nog niet kon praten, mocht haar dochter Meggie even op bezoek komen. Op dat moment speelde ‘Nooit Alleen’ van Niels Destadsbader op de radio en zei Meggie tegen haar mama: “Dat is een mooi liedje, he mama?” Waarop Ludwina al ‘ja’ kon knikken. Dit liedje heeft dus een grote betekenis voor het gezin. De ideale reden dus voor Niels om haar laatste dagen/weken in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Brugge iets draaglijker te maken door speciaal voor haar ‘Nooit Alleen’ te komen spelen.



