Mooi eindejaar: Nederlandse rapper Boef is nu miljonair TDS

17u41

Bron: Instagram 0 ANP Muziek Dat beroemde artiesten miljoenen kunnen verdienen met hun songs, is allicht geen geheim. De laatste nieuwe naam in het rijtje die het heeft klaargespeeld: de Nederlandse rapper Boef.

Onlangs raakte bekend dat de Nederlandse rapper Lil’ Kleine officieel miljonair is. Nu vult ook zijn collega Boef het lijstje verder aan: ook op zijn bankrekening prijkt nu een bedrag van zeven cijfers. Dat laat de Nederlander zelf op passende wijze weten op Instagram, met het veelzeggende bijschrift 'miljonair'.

De artiest liet de hoofdredacteur van zakenblad Quote eerder al weten dat zijn normale inkomsten zo’n 80.000 euro per maand bedragen. Maar net als bij Lil' Kleine zorgt ook de manager van Boef, Ali B, dat de artiest verstandig met zijn geld omgaat. "Geld is belangrijk, het zorgt voor vrijheid. Daarvoor investeer ik mijn centen verstandig."

Miljonair Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 25 dec 2017 om 22:13 CET