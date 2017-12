Mooi eerbetoon: Franse radiozender speelt al sinds 5 uur vanmorgen onafgebroken hits van Johnny Hallyday KDL

09u26

Bron: Radio 1 7 AFP Johnny Hallyday overleed vannacht. Muziek De Franse zanger en acteur Johnny Hallyday (74) is vannacht overleden na een strijd tegen longkanker. Heel wat fans zijn in rouw over een van Frankrijks populairste rockmuzikanten en daarom brengt de Franse radiozender France Inter momenteel een eerbetoon aan Hallyday.

"Dit is een stukje Frankrijk dat sterft", vertelt Frankrijkkenner Bart Van Loo op Radio 1 over de dood van Hallyday. "De relatie tussen Johnny Hallyday en de Franse intellectuele wereld is altijd moeilijk geweest, maar wat is er vandaag aan de hand? France Inter, die je kan vergelijken met onze Radio 1, speelt sinds 5 uur vanmorgen onafgebroken liedjes van Johnny Hallyday. Ik kan me niet inbeelden wie er bij ons zou moeten sterven opdat Radio 1 vanaf 5 uur 's ochtends uren aan een stuk nummers zou spelen van die man of vrouw. En dat is wat er nu gebeurt in Frankijk. Dat is heel veelzeggend."