Mongoolse keelzangers en nog zes erg eigenzinnige bands die voor de eerste keer naar Graspop komen Steven Alen

19 juni 2019

15u04 4

Op de Graspop Metal Meeting treden meer dan 100 bands op uit allerlei (sub)genres. Deze zeven nieuwkomers onderscheiden zich met aparte instrumenten, een bijzondere sfeer, speciale zang of een combinatie van dat alles. In deze video proef je van The Hu, Cellar Darling, Borknagar, Combichrist, Mysticum, Hemelbestormer en Skálmöld.