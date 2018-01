Moet je gezien hebben: Raf & Rani maken radio als banaan en aardbei TDS

23 januari 2018

18u53

Bron: JOE 1

Het Joe-duo Raf Van Brussel en Rani De Coninck presenteerde vandaag hun avondspitsprogramma wel op een heel speciale manier: in een banen- en aardbeipak. Dat deden ze naar aanleiding van Tournée Minérale. “Onze Joe-groep op tourneeminerale.be is momenteel de grootste groep met een kleine 700 deelnemers. Bij 500 leden hadden wij een tegenprestatie beloofd aan de Joe-luisteraars. En belofte maakt schuld. We gaan zo meteen een fruitpak aantrekken en zo twee uur lang presenteren, want als je geen alcohol drinkt, drink je bijvoorbeeld een smoothie”, vertelden ze op de radio. Van 17.00 tot 19.00 presenteerden Raf & Rani hun avondshow in een bananen- en aardbeipak.