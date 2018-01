Moeder Sommers viert 90ste verjaardag: "Je mag enorm fier zijn op je jongen" KD

11u14 1 Ghyselinck Willy en zijn moeder, tien jaar geleden. Muziek Marguerite, de moeder van Willy Sommers, blaast vandaag 90 kaarsjes uit. Ook zijn zus Viviane is jarig. Fans van de zanger wensen hen op zijn sociale media een fijne verjaardag toe.

"5 januari 1928, da's de geboortedatum van Marguerite, de mama van Willy", schrijft een fan van Willy Sommers. "Vandaag wordt ze 90 jaar, die lieve schat. Ik wens je een fantastisch mooie verjaardag toe samen met de mensen die je in je hart draagt en nog vele vele vele gezonde jaartjes. En dit mag ook wel eens gezegd worden: je mag enorm fier zijn op je Vlaamse jongen aan wiens wiegje je destijds hebt gestaan. Dankzij jou kunnen wij al tientallen jaren van hem genieten. Fijne verjaardag, Marguerite."

Facebook Marguerite, de mama van Willy Sommers.

Demente vader

De kranige vrouw zorgde jaren voor haar demente echtgenoot, die in 2015 overleed. "Mijn ouders waren zeventig jaar samen", vertelde Willy daarover. "Ze waren elkaars eerste lief en hun liefde was na al die tijd nog altijd heel groot. Ik bezocht hen dagelijks, en dikwijls zag ik moeder dan aan vaders bed zitten: hand in hand, terwijl zij zijn arm streelde. Dat beeld ontroerde mij diep, telkens opnieuw. Papa herkende mama, mijn zus en mij nog wel, maar communiceren lukte niet meer. Hij werd opgenomen in een verzorgingsinstelling, maar na een maand haalde moeder hem daar weg. Ze wilde hem bij haar thuis. Ze kon niet zonder hem. Drie keer per dag kreeg mama hulp van een verpleger om hem te verzorgen. Ze gaf papa eten met een lepel. Alles moest gemixt worden, zodat hij zich niet zou verslikken. Zo hield moeder het twee jaar vol."