Moeder Juice Wrld openhartig over druggebruik: "Hopelijk helpt dit anderen"

12 december 2019

15u00 1 Muziek De familie van Juice Wrld breekt de stilte na zijn dood en praat openhartig over de drugsverslaving waar de 21-jarige rapper mee worstelde. Moeder Carmella Wallace hoopt dat de dramatische gebeurtenis andere mensen kan helpen.

Jarad Anthony Higgins, beter bekend als Juice Wrld, stierf nadat hij onwel was geworden op de luchthaven Chicago Midway. De officiële doodsoorzaak is nog onbekend maar er wordt gespeculeerd dat de rapper een overdosis drugs had genomen. Dat lijkt nu bevestigd te worden door moeder Carmella Wallace in een statement aan TMZ. “Zijn tijd bij ons was veel te kort. Zoals hij vaak aanhaalde in zijn muziek en tegen zijn fans, worstelde Jarad met het misbruik van voorgeschreven medicijnen.”

Zijn familie gelooft dat het verhaal van Juice anderen kan helpen met hun verslaving. “We hopen dat de conversatie die hij heeft gestart en zijn nalatenschap een steun kunnen zijn voor mensen die hetzelfde meemaken. Dat is wat hij gewild zou hebben.” Tenslotte bedankt ze in naam van de hele familie zijn fans voor de steun tijdens deze verschrikkelijke periode.

De muziek van de zondag overleden Juice Wrld wordt sinds zijn dood trouwens massaal beluisterd. Op Spotify was hij wereldwijd de best beluisterde artiest met meer dan 25 miljoen streams. De populairste track is ‘Lucid Dreams’, die tot dusver ook zijn grootste succes was. In Nederland werd het nummer zondag 155.000 keer opgezet, goed voor een zesde plaats in het overzicht van meest beluisterde liedjes op Spotify. Andere liedjes die het goed doen zijn onder meer ‘Bandit’, ‘Robbery’, ‘Legends’ en ‘Hate Me’. Het laatste nummer maakte de Amerikaanse rapper met Ellie Goulding.