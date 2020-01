MNM en Qmusic pakken uit met grootse acties DBJ

13 januari 2020

00u00 0 Muziek Zowel MNM als Qmusic start vanaf vandaag met een grootse en spectaculaire actie. Bij Qmusic verdwijnen vijf dj's voor onbepaalde tijd in een 'escape room'. Peter Van de Veire en zijn sidekicks zeggen dan weer voor de rest van de maand 'ja' op elke vraag van de MNM-luisteraar.

Zoveel mogelijk aandacht van de jonge luisteraar, dat is waar radiozenders MNM en Qmusic ook in 2020 om strijden. Daarom starten ze vandaag - toeval of niet - allebei met een spectaculaire actie. Op MNM lanceert ochtend-dj Peter Van de Veire samen met sidekicks Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave '#Jaaanuari!', waarin ze tot het eind van de maand 'ja' moeten zeggen op elke vraag van de luisteraars. Soms geldt het verzoek voor één van de dj's, een andere keer voor hen drie samen.

Bij Qmusic gaan ze nog een stapje verder. Zowel de drie dj's uit de ochtendploeg - Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck - als die uit het avondblok - Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe - kruipen vandaag voor onbepaalde tijd in een 'escape room'. Het Joe-kersthuis op de Grote Markt van Antwerpen werd voor die gelegenheid omgebouwd tot een ontsnappingskamer. De vijf dj's blijven in het studiohuis tot de muzikale code gekraakt is en zullen er dus leven, eten, slapen en werken. Elke dag maken ze liveradio tussen 6 en 20 uur. "We gaan onze luisteraars hard nodig hebben om zo snel mogelijk uit de Q-Escape Room te geraken", voorspelt Sam De Bruyn. "Alle tips zijn welkom, want meer dan één week met Maarten Vancoillie in een ruimte doorbrengen, dat zal écht een heftige uitdaging worden."