MNM-dj draait Boef niet meer: "In de Middeleeuwen hadden ze meer respect voor vrouwen dan jij"

19u34 4424 VRT / ANP Kippa Karolien Debecker en rapper Boef Muziek Karolien Debecker heeft beslist om in haar programma's voorlopig geen nummers meer te draaien van rapper Boef. De MNM-dj doet dat nadat de rapper vandaag in opspraak kwam toen hij vrouwen 'kechs' - Arabisch voor hoeren - noemde in een filmpje op Snapchat. Vervolgens reageerde Boef op de kritiek door in een nieuwe video opnieuw zijn gelijk te willen halen. Pas later kwamen er excuses.

"Beste Boef. In de Middeleeuwen hadden ze nog meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig NIET meer op de radio", dat schrijft dj Karolien Debecker op Twitter. Met dat statement wil de 38-jarige dj van MNM duidelijk maken dat ze niet gediend is met de vrouwonvriendelijke uitspraken van de Nederlandse rapper.

De reacties van haar volgers zijn unaniem lovend. "Bedankt!", "Hoop dat ze allemaal zo verstandig zijn. Zo iemand moet je geen kanaal geven", "Zo moet dat! Spijtig maar domme idioot die #Boef", klinkt het.

Beste #Boef. In de middeleeuwen hadden ze meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig NIET meer op de radio. https://t.co/13CFRvk1NV @MNMbe Karolien Debecker(@ KDebecker) link

Ook de bekende Antwerpse ondernemer Sihame El Kaouakibi is niet van plan om nog iets met Boef te maken te hebben. Ook zij reageerde op Twitter.

Nou... Boef bellen... dat is dus al van mijn to do lijstje geschrapt. Bye !

Ik wil je slet zelfs niet zijn. #boef #hypocrite Sihame El Kaouakibi(@ SihameElk) link

Ophef

De heisa begon toen Boef na autopech op nieuwjaarsdag een lift kreeg van drie meisjes. ”Opgehaald door drie kechs”, schreef hij op Snapchat bij een filmpje. Kech is een woord uit het Marokkaans Arabisch en betekent zo veel als ‘hoer’ of ‘slet’. Toen Sofiane Boussaadi, zoals Boef heet in het echt, merkte dat de wereld verbolgen reageerde, plaatste hij opnieuw een video. “Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech”, klonk het toen. Pas nog veel later bood de rapper in een nieuwe video zijn excuses aan. "Ik voelde mij de gebeten hond en nu ik alles terugzie denk ik: dit is heel dom wat ik heb gedaan", liet hij daarin weten.

