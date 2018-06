MNM-dj Brahim komt na 5 jaar met nieuwe muziek SD

20 juni 2018

18u27 1 Muziek MNM-dj Brahim (34) gaat na een pauze van vijf jaar opnieuw muziek maken, dat maakte hij zonet zelf bekend op sociale media. Zijn nieuw nummer 'In The Mood' komt binnenkort uit.

"Coming soon", teaset Brahim op Instagram. Meer dan een visual krijgen we voorlopig nog niet te zien, maar wel weten we al dat het nummer 'In The Mood' zal heten. Volgens Brahims manager Bob Savenberg wordt het een grote hit.

Brahim werd bekend door zijn deelname aan 'Idool 2003', waarbij hij vierde eindigde. De nummers 'Turn The Music Up' en 'Didi' die hij vervolgens uitbracht, werden zelfs hits in Marokko. In 2011 zette hij zijn eerste stappen in de radiowereld als dj bij MNM, momenteel presenteert hij er onder andere UrbaNice, Sing Your Song en sinds kort ook Marathonradio. Zijn laatste single 'Fly' kwam uit in de zomer van 2013.

In 2017 kondigde Brahim in zijn toenmalige programma 'Lovesong Request' al aan dat hij een stap terug wilde nemen om zich meer te kunnen focussen op nieuwe muziek. Dat lijkt dus nu zijn vruchten af te werpen.

Coming Soon... Een foto die is geplaatst door null (@brahimusic) op 20 jun 2018 om 15:33 CEST