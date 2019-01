Missy Elliott schrijft geschiedenis: eerste vrouwelijke hiphopper ooit in Hall of Fame TDS

14 januari 2019

13u27

Bron: National Academy of Popular Music 0 Muziek Missy Elliott (47) wordt als eerste vrouwelijke hiphopper ooit opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. “Ze is een van mijn favoriete schrijvers aller tijden”, heeft voorzitter Nile Rodgers bekendgemaakt op de Amerikaanse zender CBS. Met haar prestatie schrijft Missy Elliott geschiedenis.

Bij ons is Missy Elliot bekend van hits als ‘Work It’, ‘Get Ur Freak On’ en ‘Car Wash’, dat ze samen met Christina Aguilera zong. Wereldwijd staat ze evenwel bekend als een van de beste vrouwelijke hiphoppers aller tijden, en daar is ze nu ook voor beloond. “Ze is een baanbrekende soloartieste. Ze is een van de meest significante vrouwelijke artiesten in de moderne muziekgeschiedenis”, staat te lezen op de website van de Songwriters Hall of Fame.

“Het is waanzinnig voor mij”, zei Nile Rodgers, voorzitter van de jury, toen hij bekend maakte dat Missy Elliott wordt opgenomen wordt in de prestigieuze lijst.“Ik vind het belangrijk om gelijkheid te hebben. Zelf heb ik al met veel vrouwelijke songschrijvers gewerkt, maar nog lang niet genoeg. Eigenlijk is het mijn geheime doel: ik wil meer vrouwen die liedjes schrijven.”