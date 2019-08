Missy Elliott krijgt oeuvreprijs op VMA’s SDE

13 augustus 2019

09u27

Bron: ANP 0 Muziek Raplegende Missy Elliott (48) wordt geëerd met de Video Vanguard Award op de Video Music Awards. Dat maakt muziekzender MTV bekend. De prijs gaat naar muzikanten die baanbrekend succes hebben gehad met hun muziekvideo's. De prijs wordt niet elk jaar uitgegeven.

De Video Vanguard Award werd eerder gewonnen door David Bowie, Madonna, Michael Jackson en Kanye West. Elliott zal dit jaar niet alleen de prijs in ontvangst nemen tijdens de ceremonie in het Amerikaanse Newark, ook zal ze voor het eerst sinds 2003 het podium betreden van de VMA's. Komiek Sebastian Maniscalco zal de show presenteren. Voor het eerst zal tijdens de ceremonie ook een prijs uitgereikt worden voor het beste nummer in het genre K-Pop, oftewel popmuziek uit Zuid-Korea.

Elliott heeft een succesvol jaar achter de rug. Ze was de eerste vrouwelijke rapper die in de Songwriting Hall of Fame terechtkwam. Ook ontving ze een eredoctoraat van de Hogeschool van Berklee.

De oeuvreprijs heet nog altijd officieel Michael Jackson Video Vanguard Award. Binnen MTV zouden echter verhitte discussies gaande zijn over de naam. Volgens bronnen van de New York Post willen verschillende mensen binnen het bedrijf af van de naam, omdat de King of Pop te veel in opspraak was geraakt na het uitkomen van de documentaire ‘Leaving Neverland’. Daarin wordt de popster beschuldigd van het misbruiken van kinderen.