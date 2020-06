Milow werkte tijdens lockdown in Los Angeles aan livealbum: "Een lege agenda, dat was angstaanjagend" Lorenzo Veppi

03 juni 2020

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Muziek Met een volgeboekte festivalzomer in het vooruitzicht stapte Milow (38) het vliegtuig naar Los Angeles op, niet wetende dat hij de komende maanden niet meer zou terugkeren naar België. Een livealbum moet de coronakloof overbruggen, samen met de nieuwe single 'Whatever It Takes'. "Mijn agenda was plots leeg. Best angstaanjagend."

Wanneer we Jonathan Vandenbroeck - alias Milow - via Zoom contacteren, is hij nog aan het bekomen van een intens weekend vol rassenrellen in Los Angeles en elders in Amerika. "Na de dood van George Floyd (Afro-Amerikaanse man die vorige week stierf bij een politie-interventie in Minneapolis, red.) waren er meteen demonstraties, maar de voorbije dagen is het echt uit de hand gelopen met zware rellen, brandstichtingen en plunderingen. Overal helikopters en sirenes, en de burgemeester die een avondklok instelde. Het is afwachten hoe dit verder evolueert."

Het draait intussen om meer dan de dood van Floyd, zegt de singer-songwriter. "Ze zeiden altijd: iedereen wordt gelijk getroffen door corona, arm en rijk, blank en zwart, maar dat is helemaal niet zo gebleken. Een disproportioneel aantal zwarten en latino's is ziek geworden en gestorven door Covid-19. En anderzijds zijn er 40 miljoen Amerikanen die werkloos zijn. Nu is de spanning te snijden. En met Donald Trump hebben ze hier natuurlijk een president die nul moeite doet om de gemoederen te bedaren. Hij zit daar in zijn bunker in Washington, waar ook zware rellen zijn, en maakt het via tweets alleen maar erger."

Akoestische tour

Toen Milow het vliegtuig opstapte naar Los Angeles, deed hij dat met het plan om er zes weken lang aan muziek te gaan werken. "En om uit te rusten voor de drukke zomer, want ik ging 35 festivals doen", aldus de zanger. "Maar omdat de grenzen toe waren, ben ik hier nog altijd." Voorlopig brengt Milow zijn tijd dus noodgedwongen in het zonnige Los Angeles door, waar hij zich volop op zijn muziek kon storten. "Alles viel stil, waardoor het idee kwam om het livealbum 'Dream So Big Eyes Are Wide' uit te brengen. Dat was niet gepland, maar de concerten in Antwerpen en Amsterdam had ik opgenomen onder het motto van: 'Je weet maar nooit'. En toen ik besefte dat er niet veel concerten meer gespeeld zouden worden dit jaar, hielp dat album me om een blik op de toekomst te werpen. Een agenda die plots leeg is, dat is best angstaanjagend."

Typisch Belgisch

Toch kondigt Milow aan dat hij in het voorjaar van 2021 op tournee trekt. Met zijn 'Unplugged Tour' zal hij in 28 zalen over heel België staan. "Dat was al ruim een half jaar geleden gepland. En ik heb zeker de vraag gesteld of het een goed idee was om dit aan te kondigen, maar wat de doorslag gaf, was: we moeten de mensen en onszelf iets geven om naar uit te kijken. Ik ben benieuwd naar de maatregelen die getroffen zullen worden voor concertzalen, maar een akoestische tournee lijkt me in dat geval de best mogelijke opstart. Al vermoeden veel mensen dat er een tweede besmettingsgolf komt, dus ik zal pas zeker zijn op de dag dat ik op het podium sta."

Intussen werkt Milow ook aan een nieuw album, waarvan de single 'Whatever It Takes' een voorsmaakje is. "Zonder mezelf al te veel druk op te leggen", stelt hij. "Dat het voor een keer niét tussen de soep en de patatten moet gebeuren, tussen alle concerten in, heeft ook wel iets." Liedjes schrijven kan hij nog eventjes in de VS, maar dat hoeft voor de Leuvenaar niet meer lang te duren. Hij kijkt uit naar een unieke zomer. "In juli kom ik terug. Dan ga ik mezelf twee weken in vrijwillige quarantaine steken. En als ik daaruit kom... Ik voel dat het een goede zomer gaat worden. Het idee van een barbecue met vrienden maakt me gelukkig. Om één uur 's nachts nog aan tafel zitten, dat is echt iets Belgisch. Daar heb ik normaal weinig tijd voor, dus nu kan ik wat schade inhalen.”

Het livealbum ‘Dream So Big Eyes Are Wide’ is beschikbaar op Spotify.