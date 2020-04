Milow trakteert fans op livealbum om corona te verzachten LOV

21 april 2020

07u04 0 Muziek Milow verraste dinsdag zijn fans met een surprise livealbum. Het was van ‘Maybe Next Year (Live)’ in 2009 en ‘From North To South (Live)’ in 2012 geleden dat Milow live-opnames had uitgebracht met zijn voltallige band.

Milow stond nog met uitverkochte concerten in de Lotto Arena in Antwerpen en in de Carré in Amsterdam met het Antwerp Philharmonic Orchestra afgelopen februari. Dat het omwille van de coronacrisis voorlopig zijn laatste concerten voor een langere tijden zouden worden, wist hij natuurlijk niet. Als cadeautje voor zijn fans en voor iedereen die noodgedwongen thuis is tijdens de lockdown, stelt Milow daarom een gloednieuw livealbum voor: een echte live show met volledige band, orkest en een enthousiast publiek.

Op de plaat ‘Dream so big eyes are wide’ staan vijf songs van Milow’s laatste studioalbum ‘Lean Into Me’, extra lange live versies met orkest van zijn grootste hits ‘Howling At The Moon’ en ‘Ayo Technology’, meest recente single ‘Nobody Needs You Like I Do’ en de nog niet eerder gereleasete track ‘Tourist’, wat een fan favourite is geworden tijdens Milow’s live shows vorig jaar.