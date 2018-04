Milow maakt 'Night of the Proms'-debuut naast Suzanne Vega MVO

24 april 2018

Suzanne Vega en Milow zijn de eerste namen op de line-up van de Night of the Proms 2018.

Jonathan Vandenbroeck, beter bekend als Milow, zal zijn hits in een symfonisch jasje steken voor zijn eerste verschijning op de Night of the Proms. Zijn meest recente album is ‘Modern Heart’, waarvan ‘Howling at the Moon’ de grootste hit werd. Momenteel werkt Milow volop aan nieuwe muziek.

Ook Suzanne Vega is voor de eerste keer van de partij. Drieëndertig jaar na haar doorbraakhit 'Marlene on the Wall' is de zangeres nog steeds enorm geliefd bij het grote publiek. Vorig jaar vierde ze nog de dertigste verjaardag van 'Solitude Standing’, het album waarmee ze naam en faam maakte dankzij hits als ‘Luka’ en ‘Tom’s Diner’.

De 34e editie van Night of the Proms vindt plaats op 23 en 24 november in het Antwerps Sportpaleis.