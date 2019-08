Milow leerde Duits voor ‘Sing Meinen Song’, de Duitse versie van ‘Liefde Voor Muziek’ Redactie

Bron: De Morgen 0 Muziek Milow houdt al eens van een uitdaging, zo vertelde hij in De Morgen. Toen hij het aanbod kreeg om deel te nemen aan de Duitse versie van ‘Liefde Voor Muziek’, leerde hij Duits op vier maanden tijd.

“Het is al een bijzonder jaar geweest, met veel tijd om terug te blikken”, aldus de zanger. “Ik heb meegedaan aan Liefde voor muziek en de Duitse versie, ‘Sing meinen Song’. Ik vind het wat gevaarlijk om als jonge muzikant je gloriedagen te romantiseren, maar ik heb er eigenlijk wel van genoten. En toen ik aan die programma’s begon, lag er een nieuwe plaat klaar, dat vond ik wel belangrijk.

“Toen de vraag kwam van ‘Sing meinen Song’, was dat op één voorwaarde: ik moest Duits kunnen spreken. Waarom niet, dacht ik? Ik had vier maanden tijd. Dat was pittig, maar ik heb er wel van genoten. Dat soort uitdagingen geeft me voldoening.”

Bovendien hoopt hij om ooit nog eens een grote hit te scoren. “Ik denk dat ik nog een hit ga scoren. En ik zeg dat met een glimlach omdat ik die naïviteit wil bewaren. Wat is het alternatief? De handdoek in de ring gooien? Ik zal niet ongelukkig zijn als het niet meer gebeurt, natuurlijk niet. Ik heb al een paar keer mogen proeven van iets waar veel artiesten een leven lang naar hunkeren. Maar als ik er over tien jaar niet meer zou zijn, dan zou ik het leuk vinden als er nog andere nummers op dat lijstje staan.”