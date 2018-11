Milow is dé ster van ‘Night of the Proms’: "Al dikwijls gevraagd, nu past het plaatje pas" JOBG

22 november 2018

00u00

Bron: showbizz 0 Muziek Tien jaar heeft 'Night Of The Proms' geduld moeten hebben om Milow te kunnen strikken. Nu hapte hij toe én speelt hij er de pannen van het dak. "Soms past het plaatje volledig en da's nu het geval in mijn carrière", zegt hij. En of, want na deze concertreeks volgen een nieuw album en 'Liefde Voor Muziek', bij ons én in Duitsland.

Het gaat uitstekend met Milow. "Je treft mij echt op een goed moment", glundert hij. Al vier shows van 'Night Of The Proms' in de Ahoy in Rotterdam - waarvan wij eentje voorproefden - heeft hij erop zitten. Nog 21 concerten en vijf weken te gaan langs onder andere Antwerpen (nu vrijdag en zaterdag), Hamburg, Hannover en Frankfurt.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN