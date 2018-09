Milo Meskens geeft podium aan beloftevolle artiesten SD

26 september 2018

14u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Singer-songwriter Milo Meskens (22) zoekt support acts voor maar liefst 11 clubshows in het najaar. Bands en soloartiesten met ambitie kunnen zich hiervoor kandidaat stellen via vi.be, het online platform van Poppunt waarop Meskens in het verleden zelf tal van speelkansen won.

Met de website vi.be creëerde Poppunt een online platform om kansen te geven aan nieuw muzikaal talent. Concertorganisaties, wedstrijden en media kunnen er via campagnes podiumplaatsen of airplay aanbieden. Artiesten schrijven zich in, waarop de organisator of het medium zelf de meest geschikte kandidaat kiest. Het platform is zo voor vele muzikanten, dj’s en producers de ideale toegangspoort naar podia en media. Zelf won Milo Meskens tussen 2013 en 2016 maar liefst 21 speelkansen via vi.be, waaronder selecties voor Humo’s Rock Rally en De Nieuwe Lichting, studiotijd in Trix en shows op Boomtown, in de Muziekodroom en zelfs voorbij de landsgrenzen - in Mezz Breda.

Nu maakt Meskens dus opnieuw gebruik van het vi.be-platform. In het najaar speelt hij onder meer in de Gentse Charlatan en Trix in Antwerpen. Beloftevolle artiesten kunnen zich tot en met 21 oktober kandidaat stellen bij Milo Meskens om een voorprogramma te spelen tijdens een of meerdere shows van zijn clubtour. “We willen echt jonge artiesten zoeken via vi.be, omdat Milo ook altijd veel aan het platform heeft gehad”, vertelt zijn manager Simon Lamont.

Sinds de herlancering van vi.be 5 jaar geleden vonden - naast Milo Meskens - meer dan 15.000 bands, dj’s, producers en soloartiesten de weg naar het platform. Samen met 570 organisatoren en media creëerde vi.be voor hen ondertussen meer dan 10.000 shows, airplay en reviews.

Ben je geïnteresseerd? Klink hier voor meer informatie.