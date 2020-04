Miljoenen mensen kijken naar optreden Andrea Bocelli in lege kathedraal BDB

13 april 2020

08u30

Bron: ANP 0 Muziek De Italiaanse tenor Andrea Bocelli (61) heeft een miljoenenpubliek bereikt met een optreden in een lege kathedraal in Milaan. Het concert is ruim 23 miljoen keer bekeken via YouTube.

Bocelli zong begeleid door een organist meerdere nummers in de imposante Duomo di Milano. Hij sloot zijn optreden af door buiten het gebouw ‘Amazing Grace’ ten gehore te brengen terwijl beelden werden getoond van vrijwel uitgestorven straten in wereldsteden als Parijs en New York.

Het optreden, dat live kon worden bekeken op YouTube, kreeg de naam ‘Muziek voor Hoop’. Bocelli zei in een korte boodschap voor het concert dat we "het kloppende hart van deze gewonde aarde zullen omhelzen".

Italië is zwaar getroffen door de coronapandemie. In de regio Lombardije, waar Milaan de hoofdstad van is, stierven vele duizenden patiënten.

Lees ook:

Concert Andrea Bocelli in Sportpaleis uitgesteld door coronavirus