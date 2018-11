Miljoenen aasden op tickets: Spice Girls schrijven geschiedenis met kaartjesverkoop tournee TDS

11 november 2018

10u36

Bron: ANP 0 Muziek De Spice Girls hebben zaterdag geschiedenis geschreven met de kaartverkoop voor hun reünietournee. Op het hoogtepunt stonden ruim 700.000 belangstellenden in de wachtrij terwijl miljoenen mensen via Ticketmaster UK naar concertkaartjes zochten.

“Ze hebben het record gebroken van de drukste voorverkoop ooit”, liet Andrew Parsons van Ticketmaster UK weten aan Britse media. “De vraag naar kaarten was ongewoon.” Honderdduizenden concertkaarten vlogen binnen een paar minuten over de digitale toonbank, stelde Parsons.

Veel fans klaagden zaterdag dat ze achter het net hadden gevist. Mel B, Mel C, Geri en Emma kondigden een aantal extra concerten aan, ook die waren snel uitverkocht. De tournee van het viertal, Victoria Beckham is volgend jaar niet van de partij, bestaat nu uit elf concerten in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Ticketmaster kunnen de dames maandenlang blijven toeren. “Op basis van wat wij hebben gezien, zouden ze bijna een jaar lang elke avond op kunnen treden.”