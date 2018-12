Miley Cyrus wil een duet zingen met Britney Spears: “Ik ben haar allergrootste fan” KD

07u54 0 Muziek Miley Cyrus wil een hit uitbrengen met popprinses Britney Spears. Hun laatste muzikale samenwerking dateert van 2013. “Ik zou het zo weer doen", zegt ze.

Miley, die momenteel haar single ‘Nothing Breaks Like A Heart’ promoot, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze een grote fan is van Britney. “Ik ben altijd de eerste persoon die een reactie onder haar Instagramfoto’s plaats”, lacht de zangeres. “Ik ben echt haar allergrootste fan.”

De samenwerking met Britney was dan ook een droom die werkelijkheid werd voor Miley. De twee zongen samen het nummer ‘SMS’ in, dat op het album ‘Bangerz’ uit 2013 staat. Al werd vooral de single ‘Wrecking Ball’, een lied waar Miley zelf een hekel aan heeft, toen een hit. “Het lied met Britney was voor mij één van de tofste ervaringen ooit. Ik zou het zo weer doen”, vertelde de ster in een radio-interview.