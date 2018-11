Miley Cyrus kaart Amerikaanse politieke problemen aan in ‘Nothing Breaks Like A Heart’ KD

30 november 2018

14u40 0 Muziek Miley Cyrus (26) heeft voor het eerst in lange tijd nieuwe muziek gelost. De videoclip die bij het nummer ‘Nothing Breaks Like A Heart’ hoort, is er eentje vol politieke boodschappen. Van de wapengekte tot het celibaat: de zangeres kaart het in de video allemaal aan.

Het openingsbeeld van de videoclip is een kindje dat met kogels speelt. De zangeres wil hiermee benadrukken hoe wapens in het hedendaagse Amerika bijna als speelgoed aanzien worden. Het wapenbeleid in de VS is verre van streng: zowat iedereen boven de 18 jaar kan een vuurwapen kopen in de supermarkt. En daar worden elke dag mensen - en dan vooral jongeren - het slachtoffer van.

Dit jaar alleen al werden er meer dan 300 scholen het slachtoffer van een scherpschutter. In de videoclip worden kinderen letterlijk afgebeeld als schietschijven waarop enkele schutters - in de clip zelf kinderen - kunnen oefenen. Ook dat is de realiteit: elke week vuurt een kleuter een wapen af in de Verenigde Staten, enkel en alleen omdat het ‘speelgoed’ binnen handbereik lag.

De zangeres betuigt in de clip ook haar steun aan Colin Kaepernick en de andere sportsterren die knielen voor het nationale volkslied. Conservatieven spreken daar schande over omdat ze zo geen respect zouden tonen voor hun vaderland, maar de atleten wijzen er net op dat ze de onrechtvaardigheid aankaarten. De spelers knielen uit protest tegen het politiegeweld dat vele kleurlingen het leven kost. In 2016 alleen al werden 283 Afro-Amerikaanse burgers ‘per ongeluk’ doodgeschoten door de politie.

Wat ook in de video passeert is een hele korte referentie naar het celibaat. Zowel in ons land als in het buitenland is gebleken dat heel wat geestelijken niet aan hun lusten konden weerstaan en daarom hun fantasieën botvierden op onschuldige kinderen. In de clip genieten enkele priesters van de opwindende dansjes van strippers. Een duidelijke verwijzing naar de ondeugd van het celibaat.

De reacties op sociale media zijn lovend. Veel mensen zijn de gevaarlijke politieke situatie in de Verenigde Staten immers beu. “Van wapencontroles tot atleten die knielen. Miley weet hoe ze emotie in een video moet verwerken”, schrijft een enthousiaste fan. “Ik ben blij dat Miley en Mark Ronson (die meewerkte aan de clip, nvdr.) deze video gebruikten om onderwerpen als de gevolgen van wapengeweld op kinderen, en het knielen onder de aandacht te brengen. Het was niet wat ik verwacht had, maar ik ben trots. Miley Cyrus is zoveel gegroeid.”

Die groei toont Miley ook zelf in haar video. Er zijn subtiele verwijzingen naar de videoclip van haar liedje ‘Wrecking Ball’ te bespeuren. In die periode werd Miley gek verklaard door veel Amerikaanse media omdat ze plots overal begon te twerken en haar tong altijd uit haar mond liet ontsnappen.

Het schudden met haar kont is ze ook in deze video niet verleerd, maar volgens analyses van enkele fans gebeurt dat deze keer met een boodschap. Want, als je kinderen ziet schieten, priesters op strippers ziet geilen in een club en politiegeweld op een dagelijkse basis ziet gebeuren, waarom gaat de aandacht dan naar een zangeresje die met haar kont schudt? Miley wil die focus verleggen.