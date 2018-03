Miley Cyrus beschuldigd van plagiaat MVO

14 maart 2018

06u45 0 Muziek Miley Cyrus' hit 'We Can't Stop' uit 2013 is een kopie van het Jamaicaans nummer 'We Run Things' uit de jaren 80. Dat beweert althans de artiest achter 'We Run Things'.

Michael May, die werkt onder de artiestennaam Flourgon, diende dinsdag in een rechtbank in New York een aanklacht in waarin hij Miley formeel beschuldigt van plagiaat. Hij noemt daarin onder meer overeenkomsten in de songteksten van de twee nummers. In zijn eigen lied komt de tekst 'We run things. Things no run we' voor, op de single van Miley zingt ze 'We run things. Things don't run we.' Ook de muziek zou te veel overeenkomsten vertonen.

De Jamaicaanse artiest eist een juridische bevestiging dat zijn copyright is aangetast en een onbekend bedrag aan schadevergoeding. Zowel Miley als haar platenmaatschappij, die ook is aangeklaagd, wilde volgens The Wrap dinsdag niet reageren op de aantijgingen.