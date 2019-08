Mike Wolfs, de antiquair uit ‘The Voice’, brengt eigen single uit TK

16 augustus 2019

08u32

Bron: Showbizzsite 0 Muziek Wie kent Mike Wolfs nog, de West-Vlaamse antiquair die in 2017 deelnam aan ‘The Voice’? Winnen deed hij niet, maar dat wil niet zeggen dat hij zijn zangcarrière opgeeft. De man heeft zopas een eigen single gelanceerd.

Een finaleplek zat er niet in voor Mike in 2017, maar zijn cover van ‘Dancing On My Own’ (in de versie van Calum Scott) maakte veel indruk in de blind auditions. Hij wist daarbij drie coaches te overtuigen, ondanks een volslagen gebrek aan podiumervaring. Vooral Koen Wauters was onder de indruk. “Je hebt een waanzinnig timbre waar je mensen echt tot in het diepst van hun ziel mee kan raken. Ik denk dat je nog versteld zal staan van jezelf”, oordeelde de Clouseau-zanger destijds.

Toch sneuvelde Mike voor de finale. Hij probeerde het daarna nog eens in ‘Das Supertalent’, een soort Duitse ‘The Voice’, waar hij eveneens drie juryleden wist te overtuigen. Maar ook daar schopte hij het niet tot het einde. Toch staat opgeven niet in Wolfs’ woordenboek. Hij heeft immers een eigen single uit, die hij samen met Jay Daghelet van Whyse maakte. Die Antwerpse producer zoekt geregeld talentvolle stemmen die hij kan laten ‘featuren’ op zijn muziek. Het resultaat van hun samenwerking heet ‘I Wish Now’ en is vanaf nu beschikbaar op alle muziekplatformen.