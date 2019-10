Mika is na 4 jaar terug met nieuw album: “Ik ben opnieuw verliefd geworden op de popmuziek” MVO

08 oktober 2019

14u00 0 Muziek Op 4 oktober bracht de Brits-Libanese zanger Michael Holbrook Penniman, beter gekend als Mika (36) zijn eerste album uit in vier jaar tijd. ‘My Name Is Michael Holbrook’ doet nog steeds denken aan de hits die de zanger in ons land groot maakten, maar heeft tegelijkertijd een donkerder glamrock-kantje.

In 2015 bracht hij nog het album ‘No Place in Heaven’ uit, maar wij kennen Mika nog vooral van zijn eerste werk, dat ook bij ons op de radio werd grijsgedraaid: ‘Life in Cartoon Motion’ (2007), ‘The Boy Who Knew Too Much’ (2009) en ‘The Origin of Love’ (2012). Van die albums herinneren we ons zonder twijfel nog zijn debuutplaat ‘Grace Kelly, maar ook andere pareltjes zoals ‘Relax, Take It Easy’, ‘Big Girls (You Are Beautiful)’, ‘We Are Golden’ en ‘Happy Ending’.

Op ‘No Place In Heaven’ pakte hij nochtans uit met enkele interessante nummers in het Frans. Met zijn rijke culturele achtergrond was dat voor Mika geen probleem: hij werd geboren in Beirut, groeide op in Parijs en verhuisde daarna naar Londen. Hij heeft dus verschillende talen volledig onder de gordel.

TV-carrière

Het is intussen al een hele poos geleden dat we nog van Mika gehoord hebben. Dat lag niet aan een gebrek aan talent of creativiteit, maar het komt volgens de zanger zelf omdat hij “zijn liefde voor het vak een beetje verloren was”. De laatste jaren was hij vooral aan het werk als jurylid voor de Franse en Italiaanse versie van ‘The Voice’.

“Toen ik eindelijk weer zin kreeg om zelf muziek te maken ging ik terug naar de basics”, klinkt het. “Ik bouwde thuis een studio en nam twee jaar de tijd om een nieuw album te schrijven, met een volledig nieuw productieteam.” De thuis waar hij het over heeft bevindt zich in Miami, waar hij een huis bezit dat hij jaren geleden gekocht heeft. “Ja, ik ben een beetje een jetsetter.”

“Ik wilde opnieuw contact leggen met dat ‘jongentje dat te veel wist’, zoals op mijn eerdere album. Contact leggen met mij, met Mika. Ik wilde al die vreemde tv-ervaringen vergeten. Maar ook de tours en de commerciële verrassingen, de successen en de flops. Ik wilde terugkeren naar die 18-jarige muziekliefhebber die voor zijn piano zat, die liedjes wilde schrijven, die dacht in kleuren en beelden... Die jongen was Michael Holbrook. Vandaar de titel van mijn nieuwe album.”

Liefde, hitte en seks

De eerste single van het album ‘Ice Cream’, verscheen al in mei dit jaar. Een vrolijk liedje dat ode brengt aan de zomer. “De geur van felgekleurd plastic in de brandende zon”: Mika schildert een zintuigelijk herkenbaar plaatje. “Ik wist niet goed waar ik over moest schrijven op dit album, maar ik had de nood om er weer mee te beginnen. De deur naar mijn creativiteit is jarenlang gesloten geweest, en ik moest ze weer openmaken. Ik ging op zoek naar mijn roots, en naar de simpele dingen in het leven. ‘Ice Cream’ gaat over liefde, hitte en seks. Langs de andere kant leggen we in de clip ook focus op de klimaatcrisis. In mijn kindertijd zag ik de hitte gewoon als iets glorieus, nu is het bijna een Margaret Atwoord-roman geworden, iets waar we bang voor moeten zijn. Ik zocht naar die balans tussen plezier en angst. En dat wil ik in al mijn songs: dat onderliggende contrast met de dreigende rampspoed.”

Nieuw materiaal, nieuwe tour

“Dat donkere kantje is grappig, ik weet het, want ik schrijf danspop. Zeker in Noord-Amerika gaat dat vooral over nonsens. Ik hou van het genre, maar ik wil dat het meer is dan dat.”

Mika gaat binnenkort weer de baan op met zijn Tiny Love Tiny Tour. Hij trekt eerst door Noord-Amerika, maar gaat daarna verder naar de grote Europese arena’s. “Ik wil bij mijn show niet alleen muziek betrekken, maar ook kunst. Een ervaring waarbij je ondergedompeld wordt in beeld, kleur en geluid”, droomt hij luidop. “Dat is wat ik op korte termijn wil bereiken.”

Mika staat op 14 december in Vorst Nationaal, Brussel. Tickets zijn beschikbaar via LiveNation.